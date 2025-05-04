İstanbul Havalimanı Yolunda Tehlikeli Motosiklet Sürücüsü Kamerada

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İstanbul Havalimanı yolunda bir motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Plakasını söken sürücü, makas atarak ve emniyet şeridini kullanarak tehlikeli bir şekilde ilerledi.

İstanbul Havalimanı yolunda motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasında

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı yolunda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri yürekleri ağıza getirdi. Motosiklet sürücüsünün makas attığı, ön kaldırdığı ve emniyet şeridini kullanarak ilerlediği tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Havalimanı - Kemerburgaz yolu üzerinde geçtiğimiz günlerde çekilen cep telefonu görüntüsü yüreklere ağza getirdi. Plakasını söken bir motosiklet sürücüsü, otobanda dakikalarca tehlikeli bir sürüş gerçekleştirdi. Motosiklet sürücüsünün makas attığı, ön kaldırdığı ve emniyet şeridini işgal ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sürücünün akan trafikte tehlikeli hareketleri hem kendi canını hem de diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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