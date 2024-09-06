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İstanbul Güngören'de Kumaş İmalathanesinde Yangın Çıktı

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İstanbul Güngören'de bulunan bir kumaş imalathanesinin depo katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Güngören'de 4 katlı kumaş imalathanesinin eksi 3. katındaki depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İstanbul Güngören Sanayi Mahallesi Kanarya Caddesi üzerinde bulunan kumaş imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı iş yerinin -3. katındaki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodaki kumaşlar alev alırken dumanlar tüm binayı kapladı. Binada bulanan işçiler dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipler, yangına söndürmek için yoğun çaba harcadı. Polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Soğutma ve duman tahliye işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik istanbul İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam

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