İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, yoldan geçen başörtülü kadınlara saldırdı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının ilk olarak başörtülü bir kadınla kavga ettiği, ardından da caddede çocuğuyla yürüyen başka bir başörtülü kadını kovaladığı görüldü. Şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadın, gündüz vakti cadde ortasında başörtülü kadınlara saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

ÇOCUKLU BİR KADINI KOVALADI

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan olayda, kadının ilk olarak başörtülü bir kadınla kavga ettiği görüldü. Görüntünün devamında ise caddede küçük çocuğuyla yürüyen başka bir başörtülü kadını kovalayan kadının bağırdığı anlar kameralara yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI