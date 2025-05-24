İstanbul Emniyeti'nden 'polis' ibaresi açıklaması

İstanbul Emniyeti'nden 'polis' ibaresi açıklaması
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bazı otobüslerde 'polis' ibaresinin uygunsuz kullanıldığına dair görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Emniyet, bu otobüslerin geçici kiralık araçlar olduğunu ve uygulamanın kurumsal kimlikle bağdaşmadığını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, plakası kapatılarak üzerine 'polis' ibaresi yazılan otobüslerle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan İstanbul'da bazı otobüslerde "polis" ibaresinin uygunsuz şekilde kullanıldığına dair görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Güvenlik hizmetlerimizin etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bazı toplumsal konulardaki güvenlik ihtiyacı nedeniyle kimi zaman geçici olarak kiralık araçlar temin edilmektedir. Görüntülerde yer alan ve plakasına 'polis' ibaresi eklenmiş olan otobüsler de bu kapsamda geçici olarak görevlendirilen kiralık araçlardır. Bu kiralık araçların EDS sisteminden cezai işlem yapılmaması için görevli personel tarafından plakaların kapatılması ve plaka yerine 'polis' ibaresinin yazıldığı anlaşılmıştır. Bu uygulama kesinlikle teşkilatımızın kurumsal kimliğiyle bağdaşmamakta ve tarafımızca da böyle bir uygulama yapılmamaktadır. Söz konusu görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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