İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'dan Dron Destekli Uygulama Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli "Dar Alan Şok Uygulaması"nı denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacı ile dron destekli "Dar Alan Şok Uygulaması" düzenlendi. Uygulama, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Güven Timleri, Önleyici, Trafik, Asayiş, Narkotik ve ilgili birimlerin katılımıyla Fatih ilçesi Balat bölgesinde gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulamayı yerinde denetledi. Yıldız, mahalledeki vatandaşları ve esnafı selamladı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

"40 uygulama noktasında huzur nöbetindeyiz"

Uygulama noktasında açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur' anlayışıyla bugün de Fatih ilçemizde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Asayiş Şube Müdürlüğümüz, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizle 40 uygulama noktasında huzur nöbetindeyiz. Fatih ilçemiz tarihi, turizmi, dini ve kültürel yönüyle İstanbul'umuzun en önemli ilçelerinden bir tanesi. Adeta kadim şehir İstanbul'umuzun kalbi olan Fatih'te ve İstanbul'umuzda huzurumuza kasteden şehir eşkiyalarına, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Hedefimiz net ve bellidir. Huzurlu ve güvenli İstanbul. Bu mesai arkadaşlarımıza, fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza, İstanbul halkına ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL