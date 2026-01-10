İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecileri ağırladı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla polisiye soruşturmaları yakından takip eden gazetecileri ağırladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde gerçekleşen programa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ev sahipliği yaparken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla polisiye soruşturmaları yakından takip eden pek çok gazeteci yer aldı.

Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin yer aldığı kokteylde, İhlas Haber Ajansı'nı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü muhabirliğini yürüten Sadık Kahraman temsil etti.

Ağırlıklı olarak polis-adliye muhabirliği yapan gazetecilerin katıldığı programda, İl Emniyet Müdürü Yıldız, İstanbul polisinin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu, yeni nesil sokak çeteleri ile toplumun geleceğini etkileyen zehir tacirlerine ve yerel ve küresel terör örgütlerine göz açtırmayacaklarını söyledi. - İSTANBUL