Haberler

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecileri ağırladı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecileri ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, polisiye soruşturmaları takip eden gazetecilerle bir araya geldi. Programda Yıldız, İstanbul polisinin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve yeni nesil suç unsurlarına karşı kararlılık vurgusu yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla polisiye soruşturmaları yakından takip eden gazetecileri ağırladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde gerçekleşen programa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ev sahipliği yaparken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla polisiye soruşturmaları yakından takip eden pek çok gazeteci yer aldı.

Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin yer aldığı kokteylde, İhlas Haber Ajansı'nı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü muhabirliğini yürüten Sadık Kahraman temsil etti.

Ağırlıklı olarak polis-adliye muhabirliği yapan gazetecilerin katıldığı programda, İl Emniyet Müdürü Yıldız, İstanbul polisinin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu, yeni nesil sokak çeteleri ile toplumun geleceğini etkileyen zehir tacirlerine ve yerel ve küresel terör örgütlerine göz açtırmayacaklarını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz