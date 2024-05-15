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Mısır Çarşısı'ndan alevler yükseldi! İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

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İstanbul'da Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından biri olan Mısır Çarşısı'ndan sebebi henüz belirlenemeyen nedenle duman yükselmeye başladı. Esnafın ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin gezmek ve alışveriş yapmak için geldiği ve İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Mısır Çarşısı'ndan yükselen alevler yürekler ağza getirdi. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman, kentin farklı noktalarından da görüldü. Yangının çıkış nedenine dair henüz net bir bilgi bulunmazken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İşte Mısır Çarşısı'nda çıkan yangından ilk görüntüler;

Mısır Çarşısı'ndan alevler yükseldi! İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

Mısır Çarşısı'ndan alevler yükseldi! İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

Mısır Çarşısı'ndan alevler yükseldi! İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

Mısır Çarşısı'ndan alevler yükseldi! İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

Mısır Çarşısı'ndan alevler yükseldi! İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

Mısır Çarşısı'ndan alevler yükseldi! İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

Mısır Çarşısı'ndan alevler yükseldi! İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

Mısır Çarşısı'ndan alevler yükseldi! İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

Mısır Çarşısı'ndan alevler yükseldi! İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

Mısır Çarşısı'ndan alevler yükseldi! İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

Mısır Çarşısı'ndan alevler yükseldi! İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul İtfaiye Mısır İstanbul 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Hasan Bilen:

AVM yaparız yerine…

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