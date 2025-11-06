Haberler

İstanbul E5'te iş makinesi yandı, trafikte yoğunluk oluştu
Cevizlibağ ilçesinde seyir halindeki bir iş makinesi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın nedeniyle E5'te uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'un Cevizlibağ ilçesinde E5'te seyir halinde olan iş makinesi bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Edinilen bilgiye göre Cevizlibağ E5'te sabah saatlerinde seyir halinde olan bir iş makinesi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İstanbul E5'te iş makinesi yandı, trafikte yoğunluk oluştu

TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Araç alevlere teslim olurken, trafikte de uzun araç kuyruğu oluştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
