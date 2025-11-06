İstanbul E5'te iş makinesi yandı, trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul'un Cevizlibağ ilçesinde E5'te seyir halinde olan iş makinesi bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Edinilen bilgiye göre Cevizlibağ E5'te sabah saatlerinde seyir halinde olan bir iş makinesi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Araç alevlere teslim olurken, trafikte de uzun araç kuyruğu oluştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.