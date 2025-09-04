İstanbul'daki Yenidoğan Çetesi Davasında 6. Duruşma Devam Ediyor

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 6'ıncı duruşmasının görülmesine devam ediliyor. Duruşmada beyanda bulunan Kaya bebeğin ailesinin avukatı, "Orderlar yanlış, kimin hangi bebeğe nasıl ilaç verdiği belli değil. Bir bebeğin ölmesini istiyorsanız, Esenler Güney Hastanesi'ne yatırın, bir bebeğin böyle bir hastanede hayatta kalmasının imkanı yok. Tüm sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 57'ye yükselmişti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen davanın 6'ıncı duruşmasında, 6'sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık duruşma salonunda hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"Bir bebeğin ölmesini istiyorsanız, Esenler Güney Hastanesi'ne yatırın"

Duruşmada beyanda bulunan hayatını kaybeden Kaya bebeğin müşteki babası Mehmet Hanefi Kaya, "Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Beyanda bulunan Kaya bebeğin ailesinin avukatı, "Orderlar yanlış, kimin hangi bebeğe nasıl ilaç verdiği belli değil. Bir bebeğin ölmesini istiyorsanız, Esenler Güney Hastanesi'ne yatırın, bir bebeğin böyle bir hastanede hayatta kalmasının imkanı yok. Tüm sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Beyanda bulunan Bebek Karakoç'un avukatı ise, "Adli tıp raporu ortada. Bebeklerin ölmesi için tüm şartlar sağlanmış. Bebeğin bağırsaklarında problem varken, ölüm nedenine bu eklenmemiş. Bebek beslenememiş" dedi.

Vefat eden Ayaz Karaduman Bebeğin ailesinin avukatı da, "Karaduman bebeğe uygun olmayan tedavi uygulandı. Dursun Eryılmaz sevki gerçekleştiren doktorlardan bir tanesi. Adli Tıp Kurumu raporu ortadadır. Bu kapsamda sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Adli Tıp Kurumu raporuna ilişkin savunma yapan tutuksuz sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlarını talep etti.

Tutukluluk halinin devamı talebi

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmaya, yarım saatlik ara verildi. Aranın ardından duruşma, sanıkların savunmaları ile devam edecek. - İSTANBUL