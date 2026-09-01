Haberler

83 yaşındaki emekliye 72 milyonluk altın dolandırıcılığı; firari zanlı Şanlıurfa'da yakalandı

83 yaşındaki emekliye 72 milyonluk altın dolandırıcılığı; firari zanlı Şanlıurfa'da yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı'dan 72 milyon lira değerinde bin 758 Cumhuriyet altını aldı. Soruşturmada firari 'atıcı' Ahmet K., Şanlıurfa'da jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

İstanbul'da 83 yaşındaki emekliyi dolandırarak 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet cumhuriyet altınını alan firari şahıslardan biri Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye görme olay, 16 Nisan'da İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Emekli Dinçer Kazancı (83), kendisini arayarak polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evinde bulunan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet Cumhuriyet altınını dolandırıcılara verdi. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan Kazancı, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliğinin koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, olayda "eldenci", "aracı", "üst aracı" ve "atıcı" olarak görev aldıkları değerlendirilen Mehmet U., Hasan T., İsmail A., Fethi K. ve Selahattin A., 29 Haziran'da İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Firari şüpheli bir ay sonra yakalandı

Soruşturma kapsamında "atıcı" konumundaki Ahmet K. da Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Eyyübiye ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme 'Güle güle' dendi

Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

Trafikte bir devir kapandı! Bugün sessiz sedasız devreye girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Timsah gözyaşları! 14 yaşındaki öğrencisine yaptığı mide bulandırdı
Eski eşinin tutuklanmasının ardından işinden olmuştu! Pınar Erbaş'ın yeni adresi belli oldu

Eski eşinin yüzünden işinden olmuştu! İşte Pınar Erbaş'ın yeni adresi
İstanbul'da 17 yaşında sırra kadem basmıştı! 4 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı

Sırra kadem basmıştı! 4 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı
Ebru Şallı Boğaz manzarasına karşı Tai Chi yaptı! Gören hayran kaldı

Ebru Şallı Boğaz manzarasına karşı Tai Chi yaptı! Gören hayran kaldı
Karadağ'da Rus saldırgan 3 kişiyi öldürdü, sonra intihar etti

3 kişiyi öldürüp kaçtı! Polis kuşatınca intihar etti
Emine Erdoğan Bişkek'te lider eşleriyle buluştu

Emine Erdoğan lider eşleriyle Bişkek'te bir araya geldi
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı

Eczacıya bak sen! Yaptığı iğrenç hareketi eşi kameradan yakaladı