İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı

İstanbul'daki FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 61 muvazzaf asker hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.

İstanbul merkezli 36 ilde gerçekleştirilen ve 63 muvazzaf askerin gözaltına alındığı FETÖ operasyonunda sıcak bir gelişme yaşandı.

61 ASKER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 63 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 61 kişinin tutuklanmasına kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 36 ilde, 23 Mayıs'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 zanlıdan 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde görev yaptıkları belirlenmişti.

Soruşturmada, "örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan haberleştiği" tespit edilmişti.

Muvazzaf askeri personel olduğu tespit edilen şüphelilerden 62'si operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.