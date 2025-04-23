İstanbul'daki Depremde Havuz Suyu Taştı
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde bir binanın üst katındaki havuz suyu sarsıntı nedeniyle taştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Deprem esnasında sitenin üst katındaki havuz suyu taştı... O anlar kameraya yansıdı
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremde bir binanın üst katında bulunan havuz suyu sarsıntı nedeniyle taştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde Küçükçekmece'de bir binanın üst katındaki havuzun suyu sarsıntının etkisiyle aşağıya döküldü. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa