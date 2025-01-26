İstanbul'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

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Esenler'de meydana gelen 5 araçlı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Esenler'de gece saatlerinde meydana gelen 5 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.45 sıralarında Esenler TEM Otoyolu Fevzi Çakmak Mahallesi Atış Alanı sapağında gerçekleşti. Bir motosiklet, bir minibüs ve üç otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Henüz nasıl gerçekleştiği net olmayan kazaya karışan motosiklet olay yerinde sürüklenmesinin ardından yandı. Kazada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Yahya K. hayatını kaybederken, otomobillerdeki Murat O., Miraç O., Doğukan B. ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği güzergahı geçici süreliğine trafiğe kapatırken kaza yerini şeritle çevreleyerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Kazada yaşamını yitiren Yahya K.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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