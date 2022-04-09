İstanbul'da zihinsel engelli kıza yankesicilik şoku: Polis 119 suç kayıtlı çeteyi suçüstü yakaladı

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de iki yankesici annesiyle beraber manava giden zihinsel engelli kızın, caddede yürüdüğü sırada cebinden cep telefonunu çaldı. Vatandaşların adeta kabusu haline gelen 119 suç kayıtlı çete, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından 60'dan fazla kamera izlenerek tespit edildikten sonra bir vatandaşın telefonunu çalmak üzereyken suçüstü yakalandı.

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz aylarda yaşanan olaylarda Cemile İ., zihinsel engelli kızı Nergis Ç. ile birlikte meyve ve sebze almak için manava gitti. Bu sırada peşine takılan hırsızlar anne ve kızını bir süre takip etti. Hırsızlar tenha bir yere gelince engelli kızın cebindeki cüzdanı el çabukluğuyla çalarak kayıplara karıştı. Kızının telefonun çalındığını anlayan anne durumu polise bildirdi.

Polis 60'dan fazla kamera görüntüsü inceledi

Olayların yaşandığı yerdeki yaklaşık 60 güvenlik kamera görüntüsünü tek tek inceleyen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, şahıslardan 2'sinin kız çocuğu diğerinin ise yaşı büyük bir erkek şahıs olduğunu belirledi. Bunun üzerine muhtemel olayın yaşanabileceği yerlerde önlem alan Kağıthane polisi çeteyi, Gürsel Mahallesi'nde kalabalık bir caddede tam harekete geçtiği esnada suçüstü yakaladı. Yaşanan hareketli anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

119 kayıtlı yankesicilik çetesi çökertildi

Gözaltına alınan 55 suç kayıtlı Muhammet K. (23) ve 2 adet suç kaydı olan kız çocuğu N.T. (12) emniyete götürüldü. 62 suç kaydı olan B.T. (13) isimli kız çocuğu ise yakalama esnasında kalabalıktan yararlanarak kaçtı. Emniyette işlemleri tamamlanan çete üyelerinden Muhammet K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.T. ise serbest bırakılarak ailesine teslim edildi. Polis ekipleri B.T. isimli suç makinesini her yerde arıyor. Öte yandan, şahsın üst aramasında ele geçirilen 7 adet cep telefonu ise sahiplerine teslim edildi.

Zihinsel engelli kızı yankesicilik anları kamerada

Kağıthane'de farklı alanlarda yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin ilkinde, kadının önden yürüdüğü sırada arkadan gelen hırsızların elinde poşet olan kadının cüzdanını çaldığı, ikinci görüntüde ise kuruyemişçiye giren hırsızların kasada bir kişinin telefonunu çaldığı görülüyor. - İSTANBUL