İstanbul'da Yüzmek İçin Denize Giren İki Arkadaştan Biri Kayboldu, Biri Ölü Bulundu

İstanbul'da Yüzmek İçin Denize Giren İki Arkadaştan Biri Kayboldu, Biri Ölü Bulundu
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Çatalca'da yüzmek için denize giren iki arkadaştan birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğerinin aranmasına devam ediliyor. Boğularak hayatını kaybeden kişinin 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.

İstanbul Çatalca'da iki arkadaş, yüzmek için girdikleri denizde kayboldu. Bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çatalca ilçesi Binkılıç Fatih Mahallesi mevkiine dün 3 arkadaş kamp yapmak için gitti. Bugün 3 arkadaştan 2'si denize girdi. İki arkadaş bir süre sonra suyun içinde gözden kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Marmara ve Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kaybolan Mehmet Aydoğdu'nun cansız bedenine ulaştı. Karaya çıkarılan Aydoğdu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri de havadan destek veriyor.

Boğularak hayatını kaybeden Mehmet Aydoğdu'nun 20 gün önce baba olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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