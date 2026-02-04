İstanbul'da Uyuşturucu Soruşturmasında 19 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul'da yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Emniyet güçleri, yapılan operasyonlar sonucu 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın derinlemesine devam ettiği belirtilirken, yetkililer uyuşturucu ticaretinin engellenmesi için kararlılıklarını sürdüreceklerini açıkladı.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 19 şüpheli daha gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa