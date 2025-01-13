Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk fotoğraf

Gözaltından ilk fotoğraf! "Neden yazlıktaydı?" sorusu da yanıt buldu
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında

İstanbul'da Yokuştan Kayan Otomobil Kadını Ezdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih Balat'ta yağmur nedeniyle kayarak geri giden otomobilin çarpması sonucu bir kadın ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, kazayı görenlerin imza toplayarak yetkililere şikayette bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da yokuştan kayan otomobil kadını ezdi: Feci kaza kamerada

2 arkadaşı kaçtı, kendisi duvar ile otomobil arasında sürüklendi

Ağır yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldırdı

İSTANBUL - Fatih Balat'ta yağmurun etkisiyle yokuştan çıkarken kayan aracı fark eden 3 kadından 2'si kaçarak kurtulurken, arkadaşları ise duvar ile otomobil arasında sürüklenerek ağır yaralandı. Talihsiz kadın olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Fatih Balat'ta saat 15.55'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil Sancaktar Yokuşu'nu çıkmaya çalıştı. O sırada araç yağmurun da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri geri kaymaya başladı. Yolda bulunan 3 kadın ise aracı fark edince kaçtı. Kadınlardan 2'si kurtulurken, 1'i duvar ile aracın arasına sıkışarak sürüklendi. Olayda ağır yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahale sonucu ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında otomobil yol üzerindeki bir iş yerine de çarparak hasar verdi.

Öte yandan, sürekli olarak bu yokuşta kazalar olduğu, çevredeki vatandaşların imza toplayıp şikayet etmesine rağmen yetkililerin herhangi bir çalışma yapmadığı öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"Burada her gün kaza oluyor"

Kazayı gören esnaf Mehmet Çoşkun, "Yokuş için imza da topladık ama olmadı. Yokuşun trafiğe kapatılmasını istiyoruz. Burada her gün kaza oluyor. Kaza yazın olsaydı kızın kurtulma şansı yoktu, en az 20 kişi ölmüştü. Yetkililer buraya gelip de bir türlü önlem almıyor. Araba çıkamıyor burayı. Her gün sorun oluyor ama bir türlü çözemedik olayı. İnşallah yetkililer sayenizde sesimizi duyar yardımcı olurlar. Dün araba dükkana da giriyordu. Dün iki tane ambulans geldi. Kızın durumunu bilmiyorum. O anda panikleyip korktuk. Doğal gaza da vurdu. O patlasaydı daha büyük facia olacaktı. İtfaiye geldiğinde de çıkamıyor. Geçen itfaiye çıkamadığı için bir ev komple yandı" şeklinde konuştu.

İstanbul'da Yokuştan Kayan Otomobil Kadını Ezdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACER İNCİ - 3.Sayfa
img

MİT hain saldırının failini yakaladı
img

Kamu binasının tuvaletinde doğum yaptı, bebeği klozete attı
img

Tüm hekimlere yeni yetki verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

AK Parti'den 2 bomba transfer! Rozetlerini bizzat Erdoğan takacak
Yenidoğan Çetesi davasında yapılan itiraz nedeniyle duruşma ertelendi

Türkiye'nin takip ettiği davaya damga vuran itiraz! Duruşma ertelendi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"
ABD'de yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Beklenen rüzgar endişeleri artırdı

ABD'yi korkudan titreten tahmin! Hesaplar altüst oldu

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (KONYASPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Ocak günün maçları nereden izlenir? Immobile ayrılıyor mu, gidecek mi? Yemekteyiz Atakan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Atakan Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Harun kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Harun Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hayriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hayriye Aygün kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sevda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Suzan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Suzan Koç kaç yaşında, nereli? 14 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Kova, Yengeç, İkizler, Aslan burcu yorumu! 14 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir? Yeni evlenenlere verilecek kredi ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ocak altın fiyatları yükseldi mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.