Haberler

Esenler'de minibüste bir kadının cep telefonu yankesicilik yöntemi ile çalındı

Esenler'de minibüste bir kadının cep telefonu yankesicilik yöntemi ile çalındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler'de minibüste bir kadının cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde polis tarafından yakalandı. Olayın detayları ve yakalanan şahsın durumu hakkında bilgiler verildi.

İstanbul Eseneler'de minibüste bir kadının cep telefonunu çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 09. Aralık 2025 tarihinde Esenler ilçesi Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, minibüse binen bir kadının yankesicilik yöntemi ile cep telefonu çalındı. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, minibüs içerisinde bulunan kadın şahsın cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığı, minibüsün İnönü Caddesi üzerinde durakladığı sırada şüpheli şahsın araçtan hızla inerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Yankesicilik olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ş.K. (44) isimli şahıs, 13.Aralık 2025 tarihinde yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs 14 Aralık 2025 tarihinde "Yankesicilik" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu

Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü en sonunda buldu
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Fenerbahçe'ye Berke Özer piyangosu

Fenerbahçe'ye Berke piyangosu
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti

Dün burada 221 gün sonra bir ilk yaşandı
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş

Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
title