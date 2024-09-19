Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı

İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta motosikletle uyuşturucu ticareti yapan M.A. isimli şahıs, polis tarafından suçüstü yakalandı. Üzerinden eroin ve nakit para ele geçirildi, cezaevine gönderildi.

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapan motosikletli şahıs polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Uyuşturucu ticareti saniye saniye kameraya yansıdı.

Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesinde bulunana bir şahıs motosiklet ile uyuşturucu ticareti yapmaya başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kimlik bilgileri tespit edilen M.A. isimli şahıs takibe bir süre takip edildi. 11.09.2024 tarihinde Şüpheli M.A. B.I. isimli şahıs ile uyuşturucu ticareti yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Şahısların yapılan kontrollerinde ve üst aramasında M.A. isimli şahsın üzerinden 2,75 gram eroin ile bir adet cep telefonu ele geçirildi. M.A'nın evinde yapılan aramalarda ise, 12,87 gram eroin,1 adet hassas terazi, 5 bin 960 TL nakit para ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şahıs 12.09.2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler Motosiklet Uyuşturucu Güvenlik Esenyurt istanbul Politika 3-sayfa Hukuk Polis Suç

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Halil Yiğit öldürüldü

 Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti! İşte isim isim tam liste

 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar

Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak? 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı? GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili uzun, anlamlı, resimli mesajlar... HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu! Masterchef'te bu hafta eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024: EGM Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM ve PA başvuru ekranı! Valiler Kararnaması Resmi Gazete'de yayımlandı! 19 Eylül Resmi Gazete atama kararları BU SABAH CANLI İZLE! Show TV canlı izleme linki! Bu Sabah programının sunucuları kim? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne olacak? 19 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Eylül Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });