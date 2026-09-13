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İstanbul’da uyuşturucu soruşturması: 2 şüpheli gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 12 Eylül tarihinde 5 şüphelinin evinde arama gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 12 Eylül tarihinde 5 şüphelinin evinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, 5 şüphelinin adresinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda M.Y.Z. isimli şüphelinin adresinde 1 adet 9 milimetre çapında tabanca ile 334 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin şehir dışında olduğu ve hakkında arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Ç.B. isimli şüphelinin adresinde ise 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ç.B. hakkında da arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Aramalar kapsamında E.E. ve Ü.D. isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, M.Y.Z., A.N.V. ve Ç.B. isimli 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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