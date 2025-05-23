İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ilde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Toplamda 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 7 çocuk da gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturmada 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Tokat, Kahramanmaraş ve Şırnak'ta operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eşzamanlı olarak yapılan operasyonda suça sürüklenen 7 çocuk ile 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Suça sürüklenen çocuklardan 2 kişinin başka suçlardan cezaevinde olduğu, 5 şüphelinin ise yakalanarak çocuk şube müdürlüğünü götürüldüğü öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli şahsın da başka suçlardan halen cezaevinde olduğu tespit edildi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonda yapılan aramalarda bir şahsın üzerinde 78 gram metanfetamin, bir şahsın ikametinde 14 adet sentetik uyuşturucu ile firari olan bir şahsın evinde ise 42 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan suça sürüklenen 5 çocuğun emniyetteki ifadelerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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