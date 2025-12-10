Baza altındaki valizden binlerce uyuşturucu hap çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonda, bazanın altında gizlenmiş valizde 133 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine Esenyurt'ta bir eve 7 Aralık'ta operasyon düzenledi. İkametteki aramada, yatak bazasının altına gizlenmiş 39 parça halinde toplam 133 bin 600 captagon uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, kıyafet dolabındaki çamaşırların arasında gizlenmiş 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 25 mermi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan M.T., adlı şüpheli emniyete götürüldü. Uyuşturucu hap ticareti yaptığı iddia edilen M.T., polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Zanlının, çıkarıldığı savcılıkça "adli kontrol hükümlerince" salıverildiği öğrenildi. - İSTANBUL