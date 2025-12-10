Haberler

Baza altındaki valizden binlerce uyuşturucu hap çıktı

Baza altındaki valizden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonda, bazanın altında gizlenmiş valizde 133 bin 600 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonda, bazanın altında gizlenmiş valizde 133 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine Esenyurt'ta bir eve 7 Aralık'ta operasyon düzenledi. İkametteki aramada, yatak bazasının altına gizlenmiş 39 parça halinde toplam 133 bin 600 captagon uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, kıyafet dolabındaki çamaşırların arasında gizlenmiş 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 25 mermi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan M.T., adlı şüpheli emniyete götürüldü. Uyuşturucu hap ticareti yaptığı iddia edilen M.T., polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Zanlının, çıkarıldığı savcılıkça "adli kontrol hükümlerince" salıverildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
-40 puanlı Yeni Malatyaspor'un stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok

3. Lig ekibinin stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Düğününde eksiklik görerek girdiği sektörde 56 ülkeye ihracat yapıyor

Evleneceği sırada fark etti, şimdi 56 ülkeye ihracat yapıyor
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
title