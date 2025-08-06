İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları: 20 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları: 20 Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 20 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonlar sırasında toplamda 336 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığı ve tutuklandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına ve torbacılara yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 10 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Çatalca, Kartal ve Esenler ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik 7 ilçede operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda ise 159 kilo 800 gram Skunk, 41 kilo 880 gram Metamfetamin, 50 kilo 600 gram eroin, 72 kilo 480 gram kokain, 12 kilo reçine esrar maddesi ve 133 bin 270 adet extacy haptan oluşan toplam 336 kilo 760 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca aynı baskınlarda 35 kilo katkı maddesi de ele geçirildiği aktarıldı.

Operasyon sırasında yakalanan 20 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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