Haberler

Maltepe'de bir uyuşturucu serası dronla tespit edildi: 3 gözaltı

Maltepe'de bir uyuşturucu serası dronla tespit edildi: 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de gerçekleştirilen operasyonda, 15 kilo marihuana ve 35 kök Hint keneviri ele geçirildi. Dronla tespit edilen uyuşturucu serasında 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 15 kilo marihuana ve 35 kök Hint kenevirinin ele geçirdiği operasyonda, uyuşturucu serası dronla tespit edildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gülensu Mhallesi'nde bir adresin uyuşturucu madde imalathanesi olarak kullanıldığını, evdeki çeşitli araçlarla uyuşturucu madde üretimmin yapıldığı bilgisine ulaştı. Hint keneviri yetiştiren kişileri takibe alan polis, Dron ile evin damında ve içerisindeki seralarda kenevir yetiştirdiğini belirledi. Uyuşturucu madde imalathanesi olarak kullanılan eve dün operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri, İ.K.(41), E.K.(46) ve Ş.K.(38) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda 15 kilo marihuana, 35 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait 26 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira para, 2 hassas terazi, uyuşturucu yetiştirmede kullanılan 15 ışıklandırma sistemi, bir Hint keneviri ayrıştırıcı/öğütücüsü, zaman ayarlı 2 ışıklandırma aparatı ve kenevir yetiştirmede kullanılan 3 fan ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal

Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal