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İstanbul'da otomobilin çarptığı polis hastanede şehit oldu

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İstanbul'da uygulama yaparken otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra şehit oldu. 9 ay önce mesleğe başlayan Peksoy'un şehadet haberi, Kahramanmaraş'taki ailesine yetkililer tarafından verildi.

İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarptığı polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan araçlara otomobil çarptı.

İstanbul'da Trafik Denetimi Sırasında Çarpan Otomobilin Şehit Ettiği Polis Memuru

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Kazada, 9 ay önce mesleğe başlayan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı. Sağlık görevlilerinde hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen bugün şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Kahramanmaraş İstanbul 3-sayfa Esenler trafik Güvenlik İstanbul Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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