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İstanbul'da tırın otobüse çarpması sonucu 8 kişi yaralandı

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İstanbul'un Bakırköy İlçesi'nde bir tırın üst geçide çarpması sonucu İETT otobüsünün üzerine devrilmesiyle 8 kişi yaralandı. Tır, vinçlerin yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Bakırköy Kaymakamı olay yerine gelerek bilgi aldı.

İstanbul'un Bakırköy İlçesi'nde üst geçide çarptıktan sonra İETT otobüsünün üzerine devrilerek 8 kişinin yaralanmasına neden olan tır, olay yerine gelen vinçlerin yardımıyla kaldırıldı. Yol temizleme çalışmasından sonra trafiğe açıldı.

Bakırköy Kaymakamı Recai Karal'da olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde öğle saatlerinde gerçekleşen kazada bir tır üst geçide çarptıktan sonra İETT otobüsünün üzerine devrilmişti. Gerçekleşen kazada 8 işçi yaralanarak civar hastanelere kaldırılmıştı. Kaza nedeniyle Rauf Orbay Caddesi'nin Yeşilköy İstikameti trafiğe tamamen kapanmıştı. Olay yerinde bulunan tır vinçlerin yardımıyla kaldırıldı. Caddenin ise yol temizlik çalışmalarının hemen ardından trafiğe açılacağı öğrenildi. Bakırköy Kaymakamı Recai Karal'da kazadan sonra olay yerine gelerek kaza hakkında bilgiler aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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