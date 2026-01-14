Arnavutköy'de seyir halindeki ticari araç alev aldı, o anlar kamerada

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki bir ticari araç, motor kısmından çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Sürücü kendini son anda dışarı atarken, yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy ilçesi Hadımköy TOKİ Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen ticari aracın motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine sürücü aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, araçta çıkan alevlere yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL