Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ters yöne girerek süratle ilerledi

İstanbul Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonu sürücüsü, trafiğin akış yönünün tersine girerek uzun süre ilerledi. Hızla seyreden kamyonun, karşı yönden gelen araçlarla burun buruna geldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Arnavutköy İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafriyat kamyonu sürücüsü, trafiğin ters yönüne girip hızla ilerledi. Sürücünün bu tehlikeli hareketi karşı yönden gelen araç sürücülerini şaşkına çevirdi. Cadde üzerinde herhangi bir güvenlik önlemi almadan ters yönde ilerleyen kamyon, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Ters yönde seyreden kamyonun anbean görüntülendiği videoda, sürücünün hiçbir uyarıya aldırmadan ilerlemeye devam ettiği görüldü.

Polis ekiplerinin görüntüler üzerine sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL