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İstanbul'da Tartışma Kavgaya Dönüştü: Sürücüler Yerde Yuvarlandı

İstanbul'da Tartışma Kavgaya Dönüştü: Sürücüler Yerde Yuvarlandı
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Esenyurt'ta yol vermeme nedeniyle başlayan tartışma, sürücüler arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Akan trafiğe aldırış etmeyen sürücüler tehlikeli bir şekilde çatıştı.

İstanbul Esenyurt'ta yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada ortalık karıştı. Akan trafiğe aldırmayan sürücüler yumruk yumruğa kavga ederken, diğer araçlar tarafından ezilmekten ise kıl payı kurtuldu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle sürücüler arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda araçlarından inen sürücüler yumruk yumruğa birbirine girdi. Akan trafiğe aldırmayan sürücüler yerde yuvarlanırken, diğer araçların altında kalmaktan ise son anda kurtuldu. Yaşanan o kavga anları ise yoldan geçen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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