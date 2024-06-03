İstanbul'da taksici dehşeti kamerada: Ücret karşılığı birlikteliği kabul etmeyen kızlara küfür etti

Ataşehir'de iki genç kızı aracına alan taksici iddiaya göre yolculuk ücreti karşılığında birlikte olmaya teklif etti

Genç kızların reddetmesi üzerine çıkan kavgada taksici kızlara küfür edip kaçtı

İSTANBUL - Ataşehir'de 3 genç kızı aracına alan taksici, iddiaya göre yolculuk ücreti karşılığında birliktelik teklif etti. Genç kızların reddedip tepki göstermesi üzerine üzerine çıkan kavgada taksici, kızları araçtan kovup onlara ağır küfür etti. Yaşananlar kızların kamerasına yansıdı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ataşehir Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Melissa K., 2 kız arkadaşıyla birlikte yolculuk yapmak üzere çevirdikleri 34 TCV 50 plakalı taksiye bindi. Bir süre sonra gideceği yere varan kızlardan Melissa K., taksiciye üstünde para olmadığını ve 90 liralık ücreti İBAN yoluyla hesabına atmak istediğini söyledi. Ancak alkollü olduğu da iddia edilen taksici, genç kıza yolculuk ücreti karşılığında "başka şekilde de halledebiliriz" diyerek birliktelik talep etti.

Birliktelik teklifini reddedince küfür etti

Teklifi reddeden genç kızlar tepki gösterince taksici onları araçtan kovdu. Çıkan tartışmada taksici iddiaya göre önce genç kızların üstüne yürüdü ardından da araca binip ağır küfürler savurdu. Yaşananlar kameralara anbean yansırken, taksici olay yerinden uzaklaştı. Genç kızlar taksiciden şikayetçi olmadı.