Belçika'dan gezmeye gelmişti, önce kimsesizler mezarlığına, sonra Eskişehir'e defnedildi
Belçika'dan İstanbul'a gezmeye gelen 40 yaşındaki Ömer Karabulut, hayatını kaybettikten sonra kimsesizler mezarlığına defnedildi. Ailesi tarafından durumu öğrenilen Karabulut'un cenazesi, Eskişehir'e getirildi ve Dilek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Yaşadığı Belçika'dan gezmek için geldiği İstanbul'da şüpheli bir şekilde ölünce kimsesizler mezarlığına defnedilen Eskişehirli adamın cenazesi, ailesi tarafından alınarak memleketine defnedildi.

Aslen Eskişehir Sivrihisarlı olan ve Belçika'nın Gent şehrinde yaşayan 40 yaşındaki Ömer Karabulut, gezmek için geldiği İstanbul'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Karabulut'un cenazesi, İstanbul'da kimsesizler mezarlığına defnedildi. Yakınlarının durumu öğrenmesi sonrası Karabulut'un cenazesi, gömüldüğü mezardan çıkarılarak Eskişehir'e getirildi. Cenaze, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan Dilek Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karabulut Asri Mezarlığına defnedildi. - ESKİŞEHİR

