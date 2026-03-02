Haberler

'Casperler' suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

'Casperler' suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Casperler' olarak bilinen suç örgütüne ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar Esenyurt, Sancaktepe ve Kartal'da gerçekleştirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt, Sancaktepe ve Kartal'da işletmelere yönelik kurşunlama ve kundaklama olaylarına karıştığı belirlenen 'Casperler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Şubat tarihinde Esenyurt ilçesinde bir işletmeye yönelik kurşunlama olayı, 24 Şubat tarihinde Sancaktepe ve 26 Şubat tarihinde Kartal ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerini yanıcı madde ile ateşe verme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda olayları planlayan, gerçekleştiren, araç kullanan ve olaylarda yer aldığı belirlenen 4'ü yaşı küçük olmak üzere toplam 12 şüpheli, "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirilmesi, nitelikli mala zarar verme, yağma ve silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 12 şüpheli de tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
