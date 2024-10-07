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İstanbul'da Soykırımın 1. Yılında Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı nedeniyle Levent Metro İstasyonu'ndan İsrail Konsolosluğu'na yürüyüş düzenlendi. Filistin Özgürlük Platformu üyeleri, Filistin'e destek vermek amacıyla çeşitli sloganlar atarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İstanbul'da soykırımın 1'inci yılında Filistin'e destek yürüyüşü

İSTANBUL - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların birinci yılında Filistin'e destek vermek için Levent Metro İstasyonu'dan İsrail Konsolosluğuna yürüyüş düzenlendi.

Gazze'de yaşanan soykırımın birinci yılında Filistin'e destek vermek için ' Filistin Özgürlük Platform' üyeleri, saldırıların durması için Levent Metro İstasyonu'ndan İsrail Konsolosluğu'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Filistin bayrakları ve flamalarla konsolosluğa yürüyüş yapan grup, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, katil ABD", "Katil İsrail", "Yıkılsın Siyonist İsrail", "Yaşasın küresel intifada" sloganları attı.

Filistin Özgürlük Platformu adına basın açıklaması yapan Yasemen Çoban,"Bir yıl hem acı ve yıkım dolu hem de ilham verici bir direniş dönemi oldu. Bu bir yılda 76 yıldır Filistin'de gerçekten nelerin yaşandığını bir kez daha gördük. Bir süredir İsrail'in bir işgal devleti olarak soykırıma odaklanmış korsan bir yapılanma olduğunu unutulmuştu. Siyonist propaganda hegemonya kurmuş ve iki devletli çözümün bir çözüm olduğunu ve buna da Filistin'de direniş örgütlerinin karşı çıktığını hakim bir fikir haline getirmişti. Oysa, biz yıllardır Filistin'le dayanışma örgütleyenler biliyoruz ki İsrail söz konusu olduğunda giriş cümlesi, bu devletin soykırımcı bir işgal devleti olduğu olmalıdır. Bu gerçek bir daha asla unutulmamalıdır.

İsrail'in emperyalist ülkeler tarafından desteklenen yerleşimci sömürgeci mantığı son bir yılın her bir ayında, gününde ve saatinde daha da görünür hale geldi. The Independent gazetesi bugüne, 7 Ekim özel bir manşet attı ve şöyle yazdı: 1 sene içinde: 41 bin 870 insan öldürüldü. Ölenlerin 11 binden fazlası çocuk, 6 binden fazlası kadın. 36 hastaneden 31'i hasarlı 70 bini ev, 164 bin bina yıkıldı. Tıbbi müdahale gereken hasta 12 bin. Rejimin apartheidçi karakteri konusundaki netliğimiz Filistin halkını imha eden terör politikalarına karşı tam bir yıldır aralıksız ses çıkartmamızı da sağladı. İsrail 1948'den bu yana etnik temizlik, sürgün ve cinayet yoluyla apartheid politikaları uyguluyor ve emperyalizmin bölgedeki uç karakolu gibi çalıştı. Son bir yıldır bu şiddeti yoğunlaştırmış durumda." Dedi.

Basın açıklamasının ardından eylem son buldu.

İstanbul'da Soykırımın 1. Yılında Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ALTUNBAŞ - 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Orta Doğu Filistin İstanbul Politika 3-sayfa İsrail Dünya Gazze

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