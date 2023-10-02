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Yer: İstanbul! Bir grup genç, sokakta ortasında küçük çocuğa alkol içirdi

İstanbul Başakşehir'de bir grup genç, sokakta küçük bir çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Videoda çocuğun alkolü içtikten sonra geri tükürdüğü görülüyor.