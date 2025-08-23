İstanbul'da Servis Otobüsü Yangını: Otobüs Kullanılamaz Hale Geldi

İstanbul'da Servis Otobüsü Yangını: Otobüs Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de seyir halindeki bir servis otobüsü motor kısmında çıkan yangın sonucu alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı, otobüs kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Sultangazi'de seyir halinde olan servis otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen servis otobüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 34 LEL 534 plakalı servis otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü otobüsü durdurarak otobüs içerisinde bulunanları tahliye etti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın tüpleri yetersiz kaldı

Alevlerin yükseldiği yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Müdahale yetersiz kalınca alevler tüm otobüsü etkini altına aldı.

Kısa sürede alev topuna dönen otobüs yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından otobüsteki yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı üstlendi

Rezan gitti, Ersan geldi! Sedat Peker detayı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.