İstanbul'da sel Sarıyer Ayazağa'da araçları metrelerce sürükledi

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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından birçok ilçede su baskınları meydana gelirken, sel sularına kapılan araçlar fotoğraf karelerine yansıdı.

Sarıyer Ayazağa'da sağanağın şiddetini artırmasıyla birlikte cadde üzerindeki pek çok iş yeri sular altında kalırken, taşkın sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi. Bölgede geceden bu yana etkisini sürdüren sel felaketinin bıraktığı ağır hasarın bilançosu ise günün ilk ışıklarıyla birlikte net bir şekilde ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı