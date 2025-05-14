İstanbul'da Saman Balyaları Yanarak Yangın Çıkardı

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Arnavutköy'de 800 saman balyasının alev alması sonucu büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının ormanlık alana sıçraması engellendi.

İstanbul Arnavutköy'de ormanlık arazi yakınına istiflenmiş saman balyaları alev alev yandı. Yangın, ormanlık alana ve ahırların bulunduğu noktaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvanların bakıldığı ahırların olduğu bir noktada çıktı. Ormanlık arazi yakınına istiflenmiş yaklaşık 800 saman balyası bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Çıkan yangın nedeniyle dumanlar birçok mahalleden görüldü. Olay yerinden geçen bir ambulans ekibinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için adeta seferber oldu. Alevlerin yükseldiği samanlık alandaki yangın ve ekiplerin çalışması dronla görüntülendi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın ormanlık alana veya ahırların bulunduğu noktaya sıçramadan söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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