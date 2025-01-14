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İstanbul'da Sahte Alkolden 11 Kişi Hayatını Kaybetti

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İstanbul'da son bir gün içinde sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuran 38 kişiden 11'i hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da 11 kişi sahte alkolden öldü

İSTANBUL - İstanbul genelinde, son bir gün içinde sahte alkol alan 38 kişi zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Başvuran 38 kişiden 11 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde son bir gün içinde sahte alkolden zehirlenen 38 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hastaneye başvuranlar tedavi altına alındı. Başvuran hastalardan 26 kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan 11 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul'da Sahte Alkolden 11 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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