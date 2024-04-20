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İstanbul'da Sabah Saatlerinde Sağanak Yağış

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.

İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sağanak Yağmur İstanbul trafik Hava Durumu Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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