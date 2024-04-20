İstanbul'da Sabah Saatlerinde Sağanak Yağış
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.
İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu
İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.