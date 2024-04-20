İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.