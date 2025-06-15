İstanbul'da Polis Memurundan Şok İntihar: Arkadaşını Parçalara Ayırdı

İstanbul'da Polis Memurundan Şok İntihar: Arkadaşını Parçalara Ayırdı
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İstanbul Fatih'te, mesai arkadaşları tarafından evde hareketsiz bulunan polis memuru, intihar etmeden önce arkadaşını parçalayarak korkunç bir cinayet işlemiş. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Fatih'te bir polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarathanesi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesaiye gitmeyen Polis Memuru Semih Gülmüş'ten haber alamayan mesai arkadaşları evine gitti. Daireden yoğun bir doğalgaz kokusu geldiğini fark eden arkadaşları kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girildi. Kapıyı açan ekipler, Gülmüş'ü evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri polisin kafasına bir el ateş ederek hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, polis memurunun koltuk üzerinde yatar vaziyette ve kucağında silah olduğu, yerlerde ise kurumuş kan izleri olduğu görüldü. Yatak odasındaki yatağın altında ise poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu. Mutfakta ise tezgah altında kesik parmakların olduğu görüldü.

Polis memurunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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