Park halindeki araca kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde motosikletli 2 kişi park halindeki aracı kurşunladı. Saldırı sonucunda araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Bir görgü tanığı, olayın 3 kişinin araca bindiği sırada gerçekleştiğini söylerken olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

VATANDAŞLAR YARALILARA MÜDAHALE ETTİ

Beylikdüzü Mehmetçik Caddesi'nde iddialara göre, motosikletli 2 kişi park halindeki bir aracı kurşun yağmuruna tuttu. O esnada araçta bulanan 3'ü kadın 4 kişiden 2'si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar yaralanan Suayip A. ve İdil B. isimli kadına müdahale etmeye çalıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suayip A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ARACA BİNERKEN TARADILAR"

Olayı gören Ömer Kahraman isimli vatandaş, "Biz arka araçtaydık. Motosikletli araçlar gelip önümüzden geçti. Önümüzdeki araca iki kız bir erkek binerken taradılar. Biz araçla arkaya doğru kaçmaya çalışırken onlar da Esenyurt tarafına doğru kaçtılar. Kafamızı eğdiğimiz için fazla göremedik" dedi. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.