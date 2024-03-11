Üye Girişi
Haberler

Park halindeki araca kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İstanbul Beylikdüzü'nde motosikletli 2 kişi park halinde bulunan bir aracı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İstanbul Beylikdüzü'nde motosikletli 2 kişi park halindeki aracı kurşunladı. Saldırı sonucunda araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Bir görgü tanığı, olayın 3 kişinin araca bindiği sırada gerçekleştiğini söylerken olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

VATANDAŞLAR YARALILARA MÜDAHALE ETTİ

Beylikdüzü Mehmetçik Caddesi'nde iddialara göre, motosikletli 2 kişi park halindeki bir aracı kurşun yağmuruna tuttu. O esnada araçta bulanan 3'ü kadın 4 kişiden 2'si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar yaralanan Suayip A. ve İdil B. isimli kadına müdahale etmeye çalıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suayip A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ARACA BİNERKEN TARADILAR"

Olayı gören Ömer Kahraman isimli vatandaş, "Biz arka araçtaydık. Motosikletli araçlar gelip önümüzden geçti. Önümüzdeki araca iki kız bir erkek binerken taradılar. Biz araçla arkaya doğru kaçmaya çalışırken onlar da Esenyurt tarafına doğru kaçtılar. Kafamızı eğdiğimiz için fazla göremedik" dedi. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü İstanbul Güvenlik İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Reşat Şahin Öztürk kimdir? Memleket Partisi İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Reşat Şahin Öztürk kaç yaşında, nereli? Mustafa Karadağlı kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Karadağlı kaç yaşında, nereli? Ali Kılınç kimdir? Zafer Partisi Ankara- Ayaş Belediye Başkan adayı Ali Kılınç kaç yaşında, nereli? Ruhi Tuncel kimdir? Memleket Partisi İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ruhi Tuncel kaç yaşında, nereli? Can Güler kimdir? Zafer Partisi Ankara- Altındağ Belediye Başkan adayı Can Güler kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Uysal kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Uysal kaç yaşında, nereli? Uğur Yırtıcı kimdir? Zafer Partisi Ankara-Akyurt Belediye Başkan adayı Uğur Yırtıcı kaç yaşında, nereli? Turan Güraksın kimdir? Zafer Partisi İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Turan Güraksın kaç yaşında, nereli? Ömer Ercan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Ömer Ercan kaç yaşında, nereli? Mahmut Celal Ünsal kimdir? Memleket Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Mahmut Celal Ünsal kaç yaşında, nereli? Cengiz Gökbayrak kimdir? Zafer Partisi İzmir- Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cengiz Gökbayrak kaç yaşında, nereli? Selahattin Erniş kimdir? Zafer Partisi İzmir- Çiğli Belediye Başkan adayı Selahattin Erniş kaç yaşında, nereli? İbrahim Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı İbrahim Çakır kaç yaşında, nereli? Ziya Kirzuk kimdir? Memleket Partisi Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Ziya Kirzuk kaç yaşında, nereli? Murat Aslandoğdu kimdir? Memleket Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Murat Aslandoğdu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title