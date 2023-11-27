İstanbul'da Para Karşılığında Müstehcen İçerikli Canlı Yayın Yapan Kadın Serbest Bırakıldı

İstanbul'da sosyal medya üzerinden para karşılığında müstehcen içerikli canlı yayın yapan 35 yaşındaki kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda kadın gözaltına alındı ve hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul'da para karşılığında sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan 35 yaşındaki kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden Tiktok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görüntülerde Gül H. (35) isimli kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığı tespit edildi. Ekipler, Gül H.'nin Kartal'daki evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan Gül H., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan kadın, savcılık talimatıyla mevcutlu olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Anadolu Adliyesi'ne getirilen Gül H., savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, "müstehcenlik" suçundan Gül H. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. - İSTANBUL