İstanbul'da öldürülen anne ve kızı Adıyaman'da toprağa verildi

İstanbul Bayrampaşa'da eşi tarafından öldürülen anne ve kızı Adıyaman'ın Samsat ilçesinde toprağa verildi.

Önceki gün, İstanbul Bayrampaşa Vatan Mahallesi Timur Sokak'ta Seydi Şahin isimli şahıs, ayrı yaşadığı eşi Nazime Şahin (62) ve kızı Fatma Nur Şahin'i (29) silahla öldürmüş ve daha sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.

Olay yerinde hayatını kaybeden Nazime Şahin ve Fatma Nur Şahin'in cenazeleri yapılan otopsinin ardından memleketleri Adıyaman'ın Samsat ilçesine getirildi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Sahabe Safvan bin Muattal mezarlığına defnedildi. - ADIYAMAN