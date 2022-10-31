İstanbul'da mucize kurtuluş: TIR otomobilin üzerine devrildi, sürücünün burnu bile kanamadı
3. Sayfa Haberleri
İstanbul Bakırköy'de sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir TIR otomobilin üstüne devrildi. Kazanın ardından mucize bir kurtuluş yaşandı. Otomobil sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
İstanbul Bakırköy'de sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi. Bakırköy- Yeşilköy istikametine doğru seyir halinde olan TIR, Yeşilköy Kavşağı'nda kontrolden çıkarak otomobilin üstüne devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. TIR'ın otomobilin üzerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
BURNU BİLE KANAMADAN KAZADAN KURTULDU
Kazanın ardından mucize bir kurtuluş yaşandı. TIR'ın altında kalan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Haberler.com - 3. Sayfa