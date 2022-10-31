İstanbul'da mucize kurtuluş: TIR otomobilin üzerine devrildi, sürücünün burnu bile kanamadı

İstanbul Bakırköy'de sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir TIR otomobilin üstüne devrildi. Kazanın ardından mucize bir kurtuluş yaşandı. Otomobil sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.