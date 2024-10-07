Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Motosikletten Kask Çalan Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Motosikletten Kask Çalan Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda park halindeki motosikletten kaskını çalan şüpheli güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis tarafından yakalanan İ.T.'nin 36 suç kaydı olduğu belirlendi.

İstanbul Beyoğlu'nda park halinde bulunan motosikletteki kaskın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şüphelinin 36 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Olay, 4 Ekim günü saat 16.15 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parka gelen 34 HC 4047 plakalı motor sahibi, motosikletini park ettikten sonra kaskını selesine koyup ayrıldı. Bir süre sonra etrafta kimsenin olmadığını fark eden İ.T. isimli şüpheli, kaskı motosikletin selesinden çıkarıp aldı. Motosikletinin yanına gelen sahibi, 10 bin TL değerindeki kaskının yerinde olmadığını fark edince polise başvurdu. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliyi tespit etti. Polis, şüpheliyi bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri devam eden İ.T.'nin hırsızlık, kapkaç, uyuşturucu madde kullanmak gibi konulardan 36 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik istanbul Beyoğlu 3-sayfa Güncel Polis Suç

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü

'İncel' şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersun Yanal istifa edecek mi? Türkiye Karadağ hangi kanalda yayınlanacak? Iniesta futbolu bıraktı mı? Iniesta kaç yaşında futbolu bıraktı? 7-8 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 7-8 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Murat Saydam kimdir? Murat Saydam nereli, ne iş yapıyor? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 7-8 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 7-8 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Ekim Aliağa, Dikili, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KYK yemeğinde domuz eti mi çıktı? KYK Rosto köfte'de domuz eti mi var? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Ekim Çukurova, Ceyhan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.