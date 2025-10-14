Haberler

Motosiklet sürücüsü, sokakta hız yaptığı için süpürgeyle vuran yaşlı adamı dövdü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Motosiklet sürücüsü, sokakta hız yaptığı için süpürgeyle vuran yaşlı adamı dövdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Motosiklet sürücüsü, sokakta hız yaptığı için süpürgeyle vuran yaşlı adamı dövdü
Haber Videosu

İstanbul Fatih'te yaşlı bir adam, hız yapmaması konusunda defalarca uyardığı motosiklet sürücüsüne seyir halindeyken süpürgeyle vurdu. Sürücü geri dönerek yaşlı adamı yol ortasında tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosiklete süpürgeyle vurduğu için yaşlı adamı döven şahsın o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 06.30 sıralarında Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir hanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, handa bekçilik yaptığı öne sürülen yaşlı adam tarafından bir motosiklet sürücüsü hız yapmaması konusunda defalarca uyarıldı.

MOTOSİKLETE SÜPÜRGEYLE VURDU

Uyarılara aldırış etmeyen sürücü yine sokak üzerinden hızlı geçerken, yaşlı adam motosiklete süpürgeyle vurdu. Süpürgeyle motosikletine vurulan genç şahıs, geri dönerek yaşlı adamı darp etti. Yaşlı adama yumruklarla saldıran şahıs çevredeki vatandaşlarca güçlükle uzaklaştırıldı.

YAŞLI ADAMI YOL ORTASINDA TEKME TOKAT DÖVDÜ

Öte yandan, motosikletlinin yaşlı adamı dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adamın süpürgesiyle hız yapan motosikletliye vurduğu ardından şahsın geri dönerek adama saldırdığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?

Kendisini yuhalatan isme çok kızdı: Böyle rezillik olur mu?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Ülker'den Londra iddiasına yanıt: Anamın evinde oturuyorum

Türkiye en zengin iş insanından olay itiraf! Bakın nerede oturuyormuş
''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekileceklerini açıkladılar

''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekilecekleri açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.