Motosiklet sürücüsü, sokakta hız yaptığı için süpürgeyle vuran yaşlı adamı dövdü

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosiklete süpürgeyle vurduğu için yaşlı adamı döven şahsın o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 06.30 sıralarında Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir hanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, handa bekçilik yaptığı öne sürülen yaşlı adam tarafından bir motosiklet sürücüsü hız yapmaması konusunda defalarca uyarıldı.

MOTOSİKLETE SÜPÜRGEYLE VURDU

Uyarılara aldırış etmeyen sürücü yine sokak üzerinden hızlı geçerken, yaşlı adam motosiklete süpürgeyle vurdu. Süpürgeyle motosikletine vurulan genç şahıs, geri dönerek yaşlı adamı darp etti. Yaşlı adama yumruklarla saldıran şahıs çevredeki vatandaşlarca güçlükle uzaklaştırıldı.

YAŞLI ADAMI YOL ORTASINDA TEKME TOKAT DÖVDÜ

Öte yandan, motosikletlinin yaşlı adamı dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adamın süpürgesiyle hız yapan motosikletliye vurduğu ardından şahsın geri dönerek adama saldırdığı görüldü.