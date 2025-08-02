İstanbul'da Motosiklet Kazası: Kamyonet Sürücüsü Kaçtı

İstanbul Florya E-5 Karayolu üzerinde bir motosikletli, yan yoldan anayola çıkan kamyonetin çarpması sonucu yere savruldu. Araçların altında kalmaktan adam son anda kurtulurken, o anlar bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Temmuz'da E-5 Karayolu Florya mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Okan Emiroğlu, trafikte seyir halinde ilerlerken, o esnada yan yoldan ana yola kamyonet bağlandı.

Kamyonet sürücüsü, motosikletliyi fark etmeyerek iki yolun kesişim noktasında çarptı. Kamyonetin çarpması sonucu yere savrulan Emiroğlu, arabaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Facianın eşiğinden dönen sürücü hafif yaralanırken, kamyonet sürücüsü kazanın ardından durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı ise seyir halinde olan bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın ana yola bağlandığı sırada şeridinden ilerleyen motosiklete çarptığı, sürücünün yola savrulduğu ve kamyonet sürücüsünün durmayarak yoluna devam ettiği görüldü.

"Neye uğradığımı şaşırdım, ehliyetinin olmadığından şüpheleniyorum"

Olay sonrası konuşan motosiklet sürücüsü Okan Emiroğlu, "İşime gitmek için motorumla seyir halindeyken, E-5'te ben sol şeritteydim, sağ şeritte bir kamyonet beni sıkıştırdı ve savurdu attı. E-5'te ben yerde sürüklendim. Hiç arkasına bile bakmadı insanlık namına ne durdu, direkt bastı gitti. Maddi hasarım var, gerekli yerlere şikayette bulundum. Adalet istiyorum. Beni yandan sıkıştırdı attı. Nedense biz motorculara hiç saygı yok. Ben yerde uzunca bir süre sürüklendim. Bir araba motorumun üzerinden geçti, ayağımdan geçen araba oldu, kendisinden şikayetçiyim. Hiç durmadı bastı gitti, diğer araçlar yardım etti. Ayağımda şişlikler var, ezikler mevcut. Çalışamıyorum, neden biz motorculara bir düşmanlık var, yol benim hakkımdı. Neye uğradığımı şaşırdım, ehliyetinin olmadığından şüpheleniyorum. Hala işin şokundayım, ölümden döndüm" dedi. - İSTANBUL