Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara

İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime 2 gün ara
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan yorum

Depreme metrobüste yakalandılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme metrobüste yakalanan vatandaşların panik anları kaydedildi. Metrobüs sarsıntı ile beşik gibi sallanırken, yolcular panikle kaçıştı.

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme metrobüste yakalananların panik anları kameraya yansıdı. Görüntüde vatandaşların sarsıntıyla birlikte büyük şok yaşadıkları, aracın ise beşik gibi sallandığı görülüyor.

DEPREME METROBÜSTE YAKALANDILAR

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme bazı vatandaşlar metrobüste yakalandı. Aracın durduğu sırada metrobüse binmek veya inmek isteyenler sarsıntının etkisiyle büyük bir şok yaşadı.

BEŞİK GİBİ SALLANDI

Araç depremin şiddetiyle beşik gibi sallandı. Dengesini kaybeden bir vatandaşın ise düşmek üzere olduğu görüldü.

Depreme metrobüste yakalandılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.