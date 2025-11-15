Haberler

İstanbul'da Metro Şantiyesinde Göçük: 3 İşçi Yaralı

Güncelleme:
Beyoğlu'ndaki metro şantiye alanında meydana gelen göçükte 3 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliği, metro şantiye alanında meydana gelen göçükten çıkarılan 3 işçinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan metro şantiye alanında göçük meydana gelmiştir. Olayın ardından bölgeye çok sayıda emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda 2 işçi göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarılmıştır. Göçükte kalan 3 işçi ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarılmıştır. Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

