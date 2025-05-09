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İstanbul'da Makas Atan Sürücüler Sosyal Medyada Bölücü Terör Örgütü Marşı Yayınladı

İstanbul'da Makas Atan Sürücüler Sosyal Medyada Bölücü Terör Örgütü Marşı Yayınladı
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İstanbul E-5 Karayolu'nda trafiği tehlikeye atan sürücüler, canlı yayın yaparak bölücü terör örgütü marşlarını çaldı.

Bölücü terör örgütü marşı açarak makas attılar... O anları sosyal medyada paylaştılar

İSTANBUL - İstanbul E-5 Karayolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye atan şahıslar, o anları sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınladı. O sırada ise araçta yüksek sesle bölücü terör örgütü marşlarının çaldığı görüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece Sefaköy mevkiinde yaşandı. Yolda uzun süre makas atarak ilerleyen araç, trafiği tehlikeye attı. Süratli şekilde ilerleyen sürücü ve arkadaşları, yolculuklarını sosyal medya hesapları üzerinden açtıkları canlı yayında da paylaştı. Yayın sırasında ise araçta bölücü terör örgütüne ait marşların çaldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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